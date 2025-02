A ministra da Administração Interna disse hoje que a nova comandante da GNR dos Açores, a primeira mulher a assumir funções de comandante de um Comando Territorial, é exemplo da promoção e igualdade nas forças de segurança.

“É mais um testemunho de que Portugal e os portugueses podem contar com umas forças de segurança cada vez mais modernas e que na nossa sociedade são o exemplo da promoção e da igualdade entre homens e mulheres”, afirmou Margarida Blasco, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A ministra presidiu hoje à sessão de tomada de posse da nova comandante do Comando Territorial da GNR dos Açores, coronel Cláudia Santos, que sucede ao coronel José Vieira.

Na sua intervenção, a governante também disse que, para o Governo, “promover a diversidade, a inclusão e a igualdade não é simplesmente uma opção, é um dever e é uma obrigação”.

“Este é o caminho para um país que todos queremos mais justo, mais coeso e mais sustentável. Este é o caminho para um país com mais ambição”, vincou.

Margarida Blasco felicitou o comandante geral da GNR, tenente-general Rui Veloso, por ter proporcionado o momento que, “além de ser histórico, revela os valores e as virtudes” em que assenta a sua ação de comando.

“É digna de elogio e capacidade da guarda sob a sua liderança, em manter bem viva a sua identidade e as suas tradições centenárias, ao mesmo tempo que promove a inovação, o progresso e a modernização. Uma instituição corajosa e comprometida com o quadro constitucional do Estado de direito democrático, defensora e promotora de valores humanistas e universais. Uma instituição focada nas pessoas e livre de preconceitos”, referiu.

A titular da pasta da Administração Interna também disse que a nomeação de Cláudia Santos “não é apenas um marco simbólico, é, acima de tudo, o reconhecimento de um percurso pautado pela excelência, pelo compromisso com o serviço público, e pela sua singular capacidade de comando”.

“Hoje não estamos a celebrar o facto de ser mulher, mas celebramos sim o mérito de uma mulher. O mérito que é o resultado da dedicação e da competência de uma oficial que conquistou com muita propriedade este cargo de liderança”, referiu.

Margarida Blasco disse ainda à nova comandante da GNR nos Açores que pode contar “com o total apoio da tutela e do Governo”.

“Sabemos que há sempre a preocupação com recursos humanos e com a necessidade de melhores instalações, melhores viaturas e melhores equipamentos. Sabemos que o seu desafio é grande, mas saiba também que o Governo tudo está a fazer e continuará a fazer para assegurar as melhores e as mais dignas condições de trabalho às mulheres e aos homens que desempenham a sua atividade na GNR e neste Comando Territorial”, afirmou.

A coronel Cláudia Santos disse no seu discurso que assumia o cargo “com elevada responsabilidade institucional e profundo orgulho pessoal”.

Já em declarações aos jornalistas, referiu que as prioridades da sua ação estão relacionadas com missões ao nível de segurança e de controlo costeiro e nas vertentes aduaneira e ambiental, “em cooperação com todas as entidades”.

Por sua vez, o comandante geral da GNR, Rui Veloso, disse que Cláudia Santos tem uma responsabilidade enorme: “Comandar um Comando Territorial é aceitar com coragem a mais nobre e elevada responsabilidade, bem como o grato privilégio de poder contribuir para os superiores desígnios da liberdade e segurança nas comunidades que abnegadamente servimos”.

No âmbito da deslocação aos Açores, a ministra participou em reuniões com os comandos da GNR e PSP, no sentido de realizar um ponto de situação do dispositivo operacional e recursos.

O diretor nacional da PSP, Luís Carrilho, disse aos jornalistas, à margem da cerimónia de hoje, que a instituição tudo faz para que os polícias e o pessoal técnico de apoio à atividade operacional tenham “as melhores condições de trabalho para melhor servir a população”.