Presidente da República e Governo condecoram Diogo Jota e Jorge Costa a título póstumo

O Presidente da República condecorou hoje os futebolistas Jorge Costa e Diogo Jota com a Ordem do Mérito, a título póstumo, e o Governo com medalhas de Mérito Desportivo, destacando dois atletas de excelência.
As condecorações foram entregues às famílias de Diogo Jota e de Jorge Costa numa cerimónia de homenagem aos dois futebolistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, que contou com a participação de todos os jogadores da seleção nacional de futebol.
Num discurso nessa cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa frisou que Diogo Jota e Jorge Costa, apesar de diferentes, eram “iguais na paixão pela vida, na alegria de viver, na doação, na capacidade de sonhar, de viver, de esperar e de lutar”.
“Iguais, com muitos anos de diferença, mas iguais. E depois diferentes. Um tinha a vida à sua frente, o outro tinha metade de vida já feita, mas esperava viver outro tanto. E quer um, quer outro, ambos na eternidade”, referiu.
Marcelo Rebelo de Sousa destacou que a condecoração dos dois futebolistas visa mostrar o que ambos “representaram infinitamente” para o povo português, frisando que Diogo Jota já a iria receber porque o Presidente da República tencionava condecorar todos os futebolistas da Seleção Nacional com a Ordem de Mérito devido à conquista da Liga das Nações, e Jorge Costa porque “estava escrito nos astros”.
O Presidente da República condecorou Diogo Jota e Jorge Costa com o grau de comendador da Ordem do Mérito que, de acordo com a lei das ordens honoríficas portuguesas, é atribuída por “atos ou serviços meritórios praticados no exercício de quaisquer funções, públicas ou privadas, que revelem abnegação em favor da coletividade”.
No seu discurso, o Presidente da República recordou o percurso dos dois atletas, começando por lembrar que, após a vitória na final da Liga das Nações, em junho, contra a Espanha, esteve no balneário com o primeiro-ministro e Diogo Jota era “o mais feliz de todos”.
“O Diogo Jota estava daquela felicidade que têm os jovens quando são muito jovens, quando é a primeira grande vitória (...) e olhava para o futuro e sonhava com tudo à frente dele. Estava mais do que exuberante, estava eufórico”, recordou.
Depois, Marcelo Rebelo de Sousa disse que, quando soube da morte de Diogo Jota, ficou “sem respiração”, considerando que “não há palavras para explicar o mundo de pernas para o ar”, e frisou que Diogo Jota fará “sempre parte” da seleção nacional.
“Quando se disser a lista dos jogadores, ele está lá. E está eternamente no banco. Está com esta seleção, está com as futuras seleções. Nunca mais deixará de ser selecionado”, disse.
No que se refere a Jorge Costa, Marcelo Rebelo de Sousa salientou que “foi sempre intenso em tudo”, tinha um “instinto vital que resistia a tudo” e, ainda que não tenha conquistado títulos com a seleção nacional, ficou “a um passo ou a dois passos de ganhar tudo”.
Nesta cerimónia, além das condecorações atribuídas pelo Presidente da República, o Governo, representado pelo primeiro-ministro e pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, condecorou Diogo Jota com a Medalha de Honra do Mérito Desportivo e Jorge Costa com o Colar de Honra ao Mérito Desportivo.
Perante as famílias de Diogo Jota e Jorge Costa, Luís Montenegro frisou que as condecorações são um “símbolo de gratidão e de reconhecimento” do povo português, salientando que os dois desportistas fazem parte do “núcleo muito pequeno de atletas que atingem um patamar tal de excelência que representam naquilo que fazem não apenas os próprios, mas toda uma comunidade”.
“O Diogo e Jorge foram, cada um no seu tempo, com os seus colegas, nas suas gerações, esse símbolo de excelência, de superação, de ir mais além, de deixar tudo no campo, esse símbolo de, com humildade, tenacidade, espírito de sacrifício, de equipa, levar a vontade de um povo inteiro”, elogiou.
A decadência política regional atinge o seu topo quando o Tribunal de Contas bloqueia mais um negócio de milhões e que os governantes dizem simplesmente...
De vez em quando surgem nas redes sociais imagens reais e chocantes de mais um agressor a usar a força bruta e o assunto volta à baila: a violência contra...
DE LETRA E CAL
Li recentemente um conto de Flannery O’Connor, no qual umas das personagens faz a seguinte declaração, seguida de uma pergunta: “as pessoas já nem se importam...
A violência doméstica é uma das mais antigas feridas da humanidade. Tão antiga quanto o fogo, tão repetida quanto a fome, tão herdada quanto o medo. Desde...
Eu ia jurar que, de 16 de julho até hoje, a justiça estava fechada para balanço. 1 mês e meio. Para uns é um exagero. Para outros é o merecido descanso....
Quando soube que ia para a Bolívia trabalhar, a primeira coisa de que me alertaram foi: “cuidado com o mal de altura!” O mal de altura, conhecido como...
O que leva alguém que se diz chocado com um vídeo chocante a partilhar o choque?
À partida terá chamado a si um direito de justiça e um dever de cidadania....
Luís de Camões, viveu pobre e assim morreu, e apenas após a sua morte, é que foi reconhecido como o nome maior da literatura Portuguesa.
A abundância do...
No podcast “Geração de 60” Miguel Monjardino relembrou a importância das ciências sociais - a filosofia, a história, a sociologia, a ciência política,...
DO FIM AO INFINITO
Vou escrever uma história maravilhosa sobre esta fotografia, dizia o jovem Artur, sempre num tom embriagado e cheio de esperança. Parece que ainda o oiço....
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O #Renault4 #ETech #elétrico viajou por gerações, e regressou pronto para se fazer à estrada. Reiventado, com abertura de bagageira de 2,20m e capacidade de 420L, mais do que um novo...
A ANA Aeroportos da Madeira lançou um aviso aos viajantes, nas redes sociais, a propósito da greve dos trabalhadores da empresa de assistência Menzies...
O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel esteve hoje, em representação do presidente do Governo Regional na tomada de posse dos novos...
A candidatura de Saturnino Sousa (PSD/CDS) à Câmara de Santa Cruz foi apresentada esta tarde, na praça junto aos Paços do Concelho.
O cabeça de lista prometeu...
A Autoridade Marítima Nacional informou hoje que 16 pessoas morreram nas praias portuguesas entre maio e agosto, 10 delas por afogamento.
“Quatro meses...
Conheça a chave do Euromilhões desta terça-feira.
É composta pelos Números 13 - 30 - 31 - 32 - 36 e pelas Estrelas 1 e 12.
Boa sorte!
O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que, devido a uma intervenção na rede elétrica do edifício, o Centro de Saúde e o Serviço...
O helicóptero da Proteção Civil foi acionado esta tarde para um incêndio, no Lugar da Serra.
Também os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol...
O Presidente da República condecorou hoje os futebolistas Jorge Costa e Diogo Jota com a Ordem do Mérito, a título póstumo, e o Governo com medalhas de...
Os rebeldes xiitas iemenitas Huthis reivindicaram hoje ataques a vários locais em Israel e a um navio no mar Vermelho, após o assassínio do seu primeiro-ministro...
As preocupações dos produtores de banana, relativamente às GESBA, foram levados esta terça-feira pelo JPP à Autoridade da Concorrência (AdC), entidade...