O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, decretou um dia de luto municipal, na segunda-feira, pela morte do ex-presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, ocorrida no sábado, anunciou o município.

“Como expressão de uma justa homenagem, entendi decretar um dia de luto municipal no dia 17 de fevereiro de 2025 e manifestar profundo pesar e grande tristeza pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa, dirigindo aos seus familiares, amigos, e a todos os desportistas, em particular aos sócios do Futebol Clube do Porto, as nossas condolências”, manifesta Rui Moreira citado pelo comunicado publicado na página da Câmara Municipal.

O executivo anunciou ainda que a fachada da Câmara Municipal será iluminada hoje à noite e na segunda-feira com as cores do clube, de azul e branco.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial, entre 1982 e 2024, morreu no sábado, aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube, frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito, sem oposição, como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.

O funeral do antigo dirigente ‘azul e branco’ vai realizar-se na segunda-feira, pelas 11:00, após o velório, que vai iniciar-se durante a tarde de hoje, partir das 18:00, na Igreja das Antas.