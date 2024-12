O partido ADN – Alternativa Democrática Nacional anunciou hoje o apoio à candidatura de Joana Amaral Dias à Presidência da República nas eleições de 2026.

Em comunicado, o ADN diz que a decisão foi ratificada pelo Conselho Nacional do partido, após a comissão política ter aprovado este apoio por unanimidade.

“A escolha do ADN recaiu sobre Joana Amaral Dias devido à sua inigualável defesa pelas Liberdades, Direitos e Garantias fundamentais dos portugueses e por ser uma patriota, pacifista e soberanista, ou seja, é alguém que defende valores que refletem os princípios do ADN”, declara o presidente do partido, Bruno Fialho, citado no comunicado.

A psicóloga Joana Amaral Dias foi candidata pelo ADN às eleições europeias deste ano. Já tinha sido candidata à Câmara de Lisboa pelo movimento Nós, Cidadãos e deputada pelo Bloco de Esquerda.