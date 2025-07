Portugal ficou no quinto pior lugar, com 78,7 euros por pessoa, na tabela de dotações orçamentais governamentais em Investigação e Desenvolvimento (I&D), em 2024, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

Em 2024, as dotações orçamentais governamentais para I&D ao nível da União Europeia (UE) foram de 284,7 euros por pessoa, um aumento de 57,0% em comparação com 2014 (181,3 ‘per capita’).

As maiores dotações entre os países da UE, segundo o serviço estatístico da UE, foram registadas no Luxemburgo (759,2 euros por pessoa), seguido a alguma distância pela Dinamarca (586,8 euros) e pelos Países Baixos (542,7 euros).

Por outro lado, as dotações orçamentais mais baixas para I&D por pessoa foram registadas na Roménia (19,1 euros por pessoa), na Bulgária (38,3) e na Hungria (58,7), com Portugal no quinto lugar (78,7 euros ‘per capita’, correspondendo a 0,29% do produto interno bruto – PIB).

O Eurostat anota que as alterações nas dotações para I&D ‘per capita’ podem refletir mudanças na população dos países.

O total das dotações orçamentais governamentais para I&D na UE foi estimado em 127.916 mil milhões de euros (ME), o que equivale a 0,71% do PIB do bloco.

Este valor representa um aumento de 3,4% em comparação com 2023 (123.675 mil ME) e de 59,5% em comparação com 2014 (80,175 ME).

No valor total, Portugal está no 13.º na tabela da UE, com 837.419 milhões de euros, liderada pela Alemanha (44,917 mil ME) e com Malta no fundo da tabela (41,615 ME).