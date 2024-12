A Policia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção, em Lisboa, de um suspeito de dois crimes de roubo com arma de fogo, que estará também envolvido no roubo e sequestro de um taxista em abril passado.

A PJ dá conta que elementos da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ detiveram na terça-feira um suspeito de dois crimes de roubo, com recurso a arma de fogo, ocorridos no passado dia 24 de junho, na via pública, no Bairro da Boavista, em Lisboa, em que foram vítimas dois homens, ambos de 21 anos.

Segundo a Judiciária, o homem é ainda suspeito dos crimes de roubo e de sequestro de um taxista, na Amadora, a 09 de abril deste ano, no qual participaram outros dois homens, entretanto já detidos.

O detido, de 32 anos, vai ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, que podem ir até à prisão preventiva.

A investigação contou a colaboração da Polícia de Segurança Pública, adianta a PJ.