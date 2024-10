A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje cinco pessoas em Lisboa por suspeitas de burla qualificada, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, num esquema fraudulento que terá movimentado este ano mais de 100 mil euros.

Segundo a nota hoje divulgada pela PJ, os detidos têm idades compreendidas entre os 23 e os 45 anos e incluem também um cidadão estrangeiro, numa operação efetuada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) a partir de um inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Amadora.

“A investigação iniciou-se em meados de abril de 2024 tendo por base movimentações bancárias suspeitas (transferências com origem em contas de três empresas localizadas fora de território nacional e destino a conta do/s suspeito/s) com o “modus operandi” designado por “CEO Fraud”, com movimentos num total aproximado de 100 mil euros”, pode ler-se no comunicado.

A investigação assentou na análise de informação bancária, que levou à identificação dos suspeitos nas ações e pelos titulares das contas, com a responsabilidade de receberem e dissiparem as verbas transferidas. As oito buscas domiciliárias realizadas levaram à apreensão de telemóveis, cartões bancários e outras provas.

Os cinco detidos – três homens e duas mulheres – vão ser levados a primeiro interrogatório judicial para conhecerem as respetivas medidas de coação.