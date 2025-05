O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, disse hoje esperar que o líder do Chega recupere rápido, depois de André Ventura se ter sentido mal durante o discurso num comício em Tavira do qual foi retirado do palco.

À entrada de um comício na Aula Magna, em Lisboa, Pedro Nuno Santos foi questionado, em andamento, pelos jornalistas sobre esta situação de André Ventura, poucos momentos depois de ter acontecido.

“Espero que recupere rápido”, respondeu.

O presidente do Chega, André Ventura, sentiu-me hoje mal durante o discurso que proferia num jantar-comício em Tavira e foi retirado do palco, estando a ser assistido.

André Ventura estava a discursar quando, cerca das 21:10 parou de falar, sendo logo amparado por elementos da comitiva e retirado do local, para o exterior do Parque de Feiras e Exposições de Tavira.

Chegaram ao local elementos dos Bombeiros Municipais de Tavira que assistiram o presidente do Chega, assim como um ambulância do INEM de suporte de imediato de vida.