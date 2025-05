“Uma parte significativa, se calhar até a maioria, daqueles que, por esta ou por aquela razão, deram o seu voto à direita nas suas diferentes expressões serão também as principais vítimas das opções políticas da direita”, argumentou o líder comunista, ao discursar em Baleizão, no concelho de Beja.

Paulo Raimundo intervinha no final das cerimónias promovidas pelo PCP para homenagear Catarina Eufémia e assinalar o 71.º aniversário do assassinato da trabalhadora rural desta aldeia do concelho de Beja ‘às mãos’ do Estado Novo.

Em declarações aos jornalistas, após o comício, realizado sob um sol escaldante, mas com muitos militantes e simpatizantes comunistas, o líder do PCP não evitou a análise aos resultados eleitorais das legislativas de há uma semana.

No círculo eleitoral de Beja, o Chega foi a força política mais votada e venceu em oito concelhos – no ano passado o PS tinha vencido nos 14 concelhos do distrito -, tendo o partido de André Ventura, o PS e a AD eleito um deputado cada, voltando o PCP a ficar sem parlamentar pela região, tal como em 2024.

Na freguesia de Baleizão, o Chega e a CDU dividiram a liderança como os mais votados, empatando a 143 votos, enquanto, em 2024, tinha sido o PS a vencer.

Paulo Raimundo reconheceu aos jornalistas que, para o PCP, “os resultados eleitorais foram os que foram [e] são conhecidos” e que o partido não os subestima.

Mas, ao mesmo tempo, “isso não nos manda abaixo, pelo contrário, ainda nos dá mais convicção de que é preciso um caminho alternativo àquele que está instalado e àquele que está a ser animado por esses que se dizem antissistema, mas [que] são o pior que o sistema tem”, destacou.