O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) diz que o sistema informático do INEM está hoje com constrangimentos em Coimbra e no Porto, mas sublinhou que os problemas não atrasam o atendimento nem o socorro.

“A informação que temos dos nossos sócios é que o sistema estava há meia hora [cerca das 10:30] sem funcionar em Coimbra e no Porto”, disse à agência Lusa o presidente do sindicato, Rui Lázaro.

Segundo Rui Lázaro, os telefones continuam a funcionar, pelo que os técnicos fazem a triagem à moda antiga.

Com a preparação que têm, fazem as perguntas às pessoas em vez de recorrerem ao sistema informático, o mesmo acontecendo para ativar os meios do socorro no terreno.

A APROSOC – Associação de Proteção Civil também alertou para esta situação em comunicado: “O sistema informático que suporta o funcionamento digital dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes do INEM acaba de colapsar uma vez mais”.

A agência Lusa contactou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas não obteve resposta até ao momento.

Segundo a última informação disponível no ‘site’ do INEM, a espera de atendimento das chamadas era de oito segundos, entre as 09:00 e as 09:30.