A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, realizou hoje uma operação policial, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, para cumprimento de 10 mandados de busca nas regiões de Lisboa, Margem Sul, Alentejo, Algarve e interior do país, tendo sido detidos três suspeitos dos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, administração danosa, atentado à segurança de transporte por ar, branqueamento, corrupção passiva, corrupção com prejuízo do comércio internacional e fraude fiscal qualificada.

Em causa estão suspeitas de fornecimento de peças e componentes aeronáuticos a companhias de transporte aéreo e às respetivas unidades de manutenção, acompanhados de documentação de certificação que se suspeita ter sido forjada.

Estes componentes, classificados como ‘Suspected Unapproved Parts’, não cumprirão com os requisitos exigidos pelos fabricantes originais.

A investigação resulta da denúncia apresentada por uma das operadoras aéreas lesadas com a atuação dos suspeitos, em 2023, na sequência da deteção, nas suas cadeias de abastecimento, de componentes não certificados, destinados a ser instalados em motores aeronáuticos, no decurso de ações de manutenção.

Em momento prévio à apresentação da denúncia, a operadora aérea comunicou a deteção dos componentes suspeitos às entidades nacionais e internacionais competentes em matéria de segurança da navegação aérea, contribuindo assim para a mitigação de quaisquer riscos e para uma rápida intervenção das autoridades de segurança aeroportuária a nível internacional.

A investigação prossegue tendo em vista a cabal determinação dos factos e das eventuais responsabilidades criminais.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.