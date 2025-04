Entre os dias 11 e 18 de abril, a GNR, no âmbito da Operação ‘Páscoa 2025’, fiscalizou, no País, 56.102 condutores, dos quais 290 foram detidos, por condução sob efeito do álcool e outros 178 por falta de habilitação legal.

No mesmo período, foram detetadas 10.172 contraordenações rodoviárias, nomeadamente: 2.575 por excesso de velocidade, 274 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (SRC); 325 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução; 1.385 por falta de inspeção periódica obrigatória; 434 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

No que concerne à sinistralidade, foram registados 1.750 acidentes, dos quais resultaram duas vítimas mortais, 31 feridos graves e 510 feridos ligeiros.