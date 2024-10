O líder do PS transmitiu ao grupo parlamentar do partido que não há acordo com o Governo sobre o Orçamento do Estado e que queria ouvir os deputados sobre a posição a tomar, lembrando que a proposta ainda é desconhecida.

Quando ainda decorria a entrevista à SIC do primeiro-ministro, Luís Montenegro, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, chegou à reunião com o grupo parlamentar, no auditório António de Almeida Santos, na Assembleia da República, sem responder às perguntas dos jornalistas, dizendo apenas que ia ter este encontro.

Na intervenção inicial, segundo confirmou a Lusa junto de fontes socialistas, Pedro Nuno Santos referiu que, tal como tinha sido dito na entrevista pelo chefe do executivo, não tinha havido acordo com o Governo sobre o documento que foi fechado.

O líder do PS disse estar na reunião para ouvir os deputados sobre a posição que o partido tomará sobre o documento, cuja avaliação terá ainda que ser feita uma vez que a proposta do Governo ainda não é conhecida.

O primeiro-ministro afirmou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2025 “está fechada” e a versão final será aprovada na quarta-feira, com um entendimento com o PS sobre o IRS jovem, mas não no IRC.

“Não posso anunciar que há um acordo ou desacordo, compete ao PS apresentar a sua decisão”, afirmou Luís Montenegro, em entrevista à SIC.

Mais à frente na entrevista Luís Montenegro manifestou a convicção de que o Orçamento do Estado será viabilizado, apesar de não ter essa garantia por parte do PS, e afastou qualquer negociação do Chega, dizendo que se comportou “como um cata-vento”.