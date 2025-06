A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher de 39 anos suspeita de abusar sexualmente do filho de cinco anos em Lousada, no distrito do Porto, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ explicou que a investigação teve início após um denúncia anónima enviada para uma estrutura de proteção de crianças em risco que, depois, a encaminhou para as entidades competentes.

“Iniciadas as investigações veio a apurar-se que a vítima vinha sendo alvo de atos sexuais de relevo praticados na residência em que ambos coabitam”, referiu a PJ.

Ainda está por apurar o período temporal em que os alegados abusos terão ocorrido, acrescentou.

A detida, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado proibida de contactar com os filhos, entre os quais o que terá sofrido os abusos sexuais.