A moção de confiança foi chumbada. PS, BE, PCP, BE, PAN e Chega votaram contra. País prepara-se para um novo ato eleitoral.

Um ano e um dia depois de ter sido eleito pelos portugueses, o Governo liderado por Luís Montenegro não passou no teste da moção de confiança, depois de ter sobrevivido a duas moções de censura, uma do Chega e outra do PCP.

De acordo com a Constituição, a “não aprovação de uma moção de confiança” implica a “demissão do Governo”.

O Executivo de Luís Montenegro fica agora em gestão, limitado aos atos estritamente necessários ou inadiáveis à continuação da sua atividade.

Agora está tudo nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa, que irá ouvir os partidos e tomar a sua decisão. No entanto, o Presidente da República, a antever este chumbo da moção de confiança, já tinha adiantado as datas de 11 ou 18 de maio como prováveis para as próximas eleições legislativas nacionais.