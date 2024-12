O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou hoje que o Governo não negoceia com os bombeiros sapadores “sob coação” nem “sob instrumentalização política”, apenas o fará dentro da “razoabilidade e respeito pelo Estado de direito”.

“Nós estamos interessados em negociar dentro de princípios de razoabilidade e respeito pelo Estado democrático”, afirmou o líder do executivo na Assembleia da República, durante o último debate quinzenal deste ano.

Questionado pelo Chega, Luís Montenegro assinalou que já houve “12 reuniões” com estes profissionais e referiu que o Governo não negoceia “sob coação nem sob instrumentalização política”.

Durante o debate, o líder do Chega acusou o primeiro-ministro de “arrogância” e considerou que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “já o mandou negociar com os bombeiros”.

“Eu acho que é hora de dizer ao país se vai ou não encetar essas negociações e o que vai fazer para que esses homens e mulheres não sejam tratados como criminosos”, afirmou André Ventura.

Na semana passada, o Governo foi confrontado com um novo protesto dos sapadores bombeiros - em frente à sede do executivo, no Campus XXI - não comunicado à Câmara Municipal, em que foram lançados petardos e tochas e derrubado um perímetro de segurança policial, e que levou o executivo a suspender as negociações com os sindicatos destes profissionais, ainda sem data para retomarem.

Na terça-feira, a partir de Amesterdão, o Presidente da República afirmou que espera um reatar das conversações entre Governo e representantes dos bombeiros profissionais em 2025 para se rever o respetivo estatuto, que na sua opinião está ultrapassado.