Mau tempo: Homem morre em queda de telhado em Alcobaça, segunda vítima mortal hoje

Um homem morreu ao cair de um telhado que estava a reparar, no concelho de Alcobaça (Leiria), tornando-se a segunda vítima mortal hoje deste tipo de acidente, segundo fontes da Proteção Civil e da GNR.
De acordo com fonte do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, o homem morreu quando arranjava o telhado, no Bárrio.
A mesma fonte adiantou que o alerta para o acidente chegou às autoridades pelas 17h30.
O comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, Leandro Domingos, disse à Lusa que a vítima mortal, de 66 anos, teve uma queda de quatro metros quando arranjava o telhado.
“Quando chegámos ao local, estava em paragem cardiorrespiratória e foi declarado o óbito pela VMER [viatura médica de emergência e reanimação] das Caldas da Rainha”, explicou.
Ao local acorreram meios da corporação de Alcobaça, Instituto Nacional de Emergência Médica e GNR.
Também hoje, um homem de 73 anos morreu ao cair do telhado que reparava no concelho da Batalha, distrito de Leiria.
Entretanto, o Comando Territorial de Leiria da GNR apelou para “máxima cautela na reparação de telhados”, pedindo à população para que, “após os danos provocados pelo mau tempo, não arrisque a sua vida”, pois “a reparação de telhados envolve elevado risco de queda”.
“Percebemos a necessidade de proceder a reparações rápidas, principalmente, tendo em conta as previsões para os próximos dias”, refere a GNR, pedindo, contudo, que estas intervenções sejam feitas com “todas as condições de segurança, recorrendo, se possível, a profissionais qualificados e a equipamento adequado”.
A GNR avisa ainda que “trabalhos em altura comportam riscos elevados e podem ter consequências irreversíveis”.
