A Presidência da República anunciou que Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro estiveram reunidos hoje, no Palácio de Belém.

“O Presidente da República reuniu com o Primeiro-Ministro, ao fim da tarde de hoje, no Palácio de Belém” diz a nota publicada no site oficial, sem mais detalhes.

O encontro aconteceu na véspera do debate da moção de censura do PCP na Assembleia da República.