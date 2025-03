Num discurso ao País, o Presidente da República anunciou, há instantes, que o País vai a eleições a 18 de maio.

Depois de uma breve abordagem ao que se passa no mundo, com as mudanças nos EUA, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as crises económicas globais dos últimos anos, o chefe de Estado focou-se no País, lembrando o crescimento económico, que indicaria não haver crises nem sobressaltos.

No entanto, os episódios das últimas semanas levaram a que Portugal caísse numa crise política.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou as duas moções de censura e a moção de confiança, todas elas rejeitadas, que levaram à demissão do Governo.

Assim sendo, e porque considera que “não podemos confiar e desconfiar ao mesmo tempo”, reportando-se ao primeiro-ministro, decidiu que a solução seria marcar eleições para o dia 18 de maio.