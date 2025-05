Mais de 800 condutores foram detetados a usar o telemóvel durante a condução, segundo os dados divulgados hoje da campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar” realizada na última semana.

Em comunicado conjunto, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), revelam que fiscalizaram 5.448.726 veículos, entre 14 e 20 de maio, e detetaram 25.098 mil infrações.

Das 815 infrações relativas ao uso indevido do telemóvel durante a condução, 797 registaram-se no continente e 18 nas Regiões Autónomas, tendo sido 654 detetadas pela GNR e 161 pela PSP.

No âmbito desta campanha, foram fiscalizados automaticamente por radar 5.387.981 veículos, dos quais 145.011 pelas forças de segurança (GNR e PSP) e 5.242.970 pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR.

As forças de segurança fiscalizaram presencialmente 60.745 veículos e condutores.

Ao longo da campanha da ANSR, GNR e PSP, foram contabilizados 2.723 acidentes, de que resultaram sete vítimas mortais, 54 feridos graves e 854 feridos ligeiros.

Os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Aveiro, Santarém e Setúbal.

De acordo com a nota, esta é a quinta das 11 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2025.

Até ao final do ano serão realizadas mais seis campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

Das cinco campanhas, que decorreram em 2025, foram realizadas 23 ações, durante as quais 3.480 pessoas foram sensibilizadas, presencialmente.

Quanto às ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados, presencialmente, foi de 330.131. Por radar, foram controlados 27.408.299 de veículos.