Planos do Presidente francês, Emmanuel Macron, a ser recebido com Guarda de Honra pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, na Câmara do Porto, no segundo dia de visita de Estado a Portugal. Sob fortes medidas de segurança, Macron e a sua mulher, Brigitte Macron, que foram recebidos com Guarda de Honra da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, chegaram às 12:30, com um atraso de mais de uma hora face ao previsto. Acompanhado do primeiro-ministro português e do presidente da Câmara Municipal de Porto, Rui Moreira, Macron vai visitar os Paços do Concelho, subir à principal varanda do edifício e dali avistar a Avenida dos Aliados, considerada um dos “cartões de visita” da cidade.