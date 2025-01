O Presidente francês, Emmanuel Macron, vai realizar uma visita de Estado a Portugal entre 27 e 28 de fevereiro, com programa em Lisboa e no Porto, divulgou hoje a Presidente da República Portuguesa.

“A convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República de França, Emmanuel Macron, realizará uma visita de Estado a Portugal nos dias 27 e 28 de fevereiro. O programa desenrolar-se-á em Lisboa e no Porto”, lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Na semana passada, já tinha sido divulgado pelo porta-voz da conferência de líderes parlamentares que Emmanuel Macron irá discursar numa sessão solene de boas-vindas na Assembleia da República, em 27 de fevereiro, na qual estarão presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O porta-voz da conferência de líderes, Jorge Paulo Oliveira, referiu que na história recente das relações franco-portuguesas sempre que se realizou uma visita de Estado de um Presidente de França a Portugal houve uma sessão solene na Assembleia da República, apontando como exemplos as visitas de Estado de François Mitterrand, Jacques Chirac, e Giscard d’Estaing.

Na sessão solene de 27 de fevereiro, além do discurso de Emmanuel Macron, está prevista uma intervenção do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, estarão presentes, mas, pelo protocolo destas cerimónias no parlamento, não discursam.

Em abril de 2022, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou um “abraço de felicitações muito caloroso” a Emmanuel Macron pela sua reeleição nas presidenciais francesas, em que defrontou Marine Le Pen, da extrema-direita, considerando que foi “uma vitória da União Europeia” e “uma vitória contra a xenofobia”.

A anterior visita de Emmanuel Macron a Portugal foi em junho desse ano, para participar na Conferência dos Oceanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em Lisboa.

Por sua vez, Marcelo Rebelo de Sousa esteve pela última vez em França em junho do ano passado, para assistir à cerimónia abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.