O presidente do Chega, André Ventura, apelou hoje aos portugueses que votem nestas eleições, alertando que está em causa a “saúde da democracia”.

“É a saúde da democracia hoje que está em causa. Acho que todos devem votar, independentemente do que seja, não deixem é que os outros escolham por vocês hoje. Façam a vossa escolha, saiam de casa, escolham o futuro do país, independentemente do que seja, independentemente de quem seja. Hoje está nas nossas mãos”, apelou.

André Ventura falava aos jornalistas depois de votar numa escola na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, onde reside.

O líder do Chega disse sentir-se melhor, depois de dois episódios de saúde durante a campanha eleitoral que o levaram a ser assistido no hospital, e vai acompanhar a noite eleitoral juntamente com dirigentes e apoiantes no hotel que o partido escolheu para o efeito.