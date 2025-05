Legislativas: Todos os boletins dos emigrantes registados, Chega é o mais votado

Todos os boletins de voto dos portugueses residentes no estrangeiro que chegaram a Portugal já estão registados, com o Chega a ser o partido mais votado, segundo dados oficiais.

Dados da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), que são divulgados em vários ecrãs num pavilhão da Feira Internacional de Lisboa (FIL), onde decorre a contagem dos votos dos emigrantes portugueses, indicavam, às 17:02, que tinham sido registados 155.808 boletins (44,22%).

Na terça-feira, tinham sido registados 196.506 boletins.

Os resultados oficiais indicam que, às 17:14, quando estavam apurados 11,76% dos votos, o Chega estava à frente, com 28,77% dos votos, seguido da coligação AD - PSD/CDS (17,23%) e do PS (12,84%).

Na FIL ainda continuam a trabalhar várias das 150 mesas de votos, organizadas em dez filas, que continuam a registar os votos. Às 17:00, faltavam fechar 90 mesas.

Até ao momento não existem dados oficiais sobre as escolhas destes eleitores, mas fonte partidária adiantou à Lusa que o Chega é o partido mais votado.

Números que, contudo, vão sendo permanentemente atualizados, mas apontam o Chega como vencedor.

As mesas que vão fechando as suas listas expõem os resultados nas paredes do pavilhão, nas quais é possível apurar níveis elevados de votos nulos, que não são, contudo, uniformes.

A Lusa identificou listas com votos nulos superiores a 50%, mas também com valores como 1% ou 2%.

No portal da SGMAI, os votos nulos atingiam, às 17:17, os 28,24%.

Os representantes dos partidos políticos e alguns dos deputados eleitos para a anterior legislatura pelos círculos da Europa e Fora da Europa vão acompanhando o processo, com salvas de palmas a serem ouvidas sempre que uma mesa encerra os trabalhos.

Os resultados que serão ainda hoje conhecidos definirão o principal partido da oposição: PS ou Chega.