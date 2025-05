Legislativas: “Que ninguém fique em casa”, pede Pedro Nuno após descer o Chiado

O líder do PS fez hoje um derradeiro apelo ao voto para que “ninguém fique em casa” no domingo, mostrando-se convicto que vai derrotar a AD e as sondagens, porque considera ser preciso um Governo “sério e transparente”.

“Faltam dois dias e nós vamos ganhar estas eleições. Que ninguém fique em casa. Só o PS pode trazer estabilidade ao país e um rumo para Portugal”, apelou Pedro Nuno Santos no final da tradicional descida do Chiado, em Lisboa, falando em cima de um pequeno palanque com o arco da Rua Augusta em pano de fundo.

O líder do PS pediu, por diversas vezes, “que ninguém fique em casa” para que o país não acorde na segunda-feira com “um Governo da AD com a IL”, considerando que “seria um governo radical”.

“Precisamos de um Governo sério, com políticos sérios, de um Governo transparente, que respeite as pessoas e que permita ao pais avançar em vez de andar para trás”, disse.

Insistindo várias vezes que o PS vai ganhar, mas que para isso é preciso que as pessoas votem no domingo, Pedro Nuno Santos aproveitou as últimas horas da campanha para os derradeiros apelos ao voto.

“No dia 18 nós vamos ganhar, vamos derrotar a AD e vamos derrotar as sondagens porque o povo vai votar e o PS vai ganhar”, enfatizou.

Durante a arruada, questionado pelos jornalistas sobre as sondagens, insistiu várias vezes que as sondagens foram derrotadas em 2022 e no ano passado. “Algumas daquelas amostras, daquelas sondagens, não passavam no primeiro ano de métodos quantitativos”, ironizou.

E sobre a formação de um eventual Governo PS, Pedro Nuno Santos já tinha dito que tem alguns ministros “na cabeça”, referindo ainda que a primeira medida que tomará será retomar a reforma no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que estava em curso no anterior Governo socialista.

O líder socialista esteve quase sempre ladeado por Mariana Vieira da Silva, cabeça de lista do PS por Lisboa, e Alexandra Leitão, candidata do PS à Câmara de Lisboa, pelo antigo presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues e o ex-ministro Duarte Cordeiro.

E foi descrevendo a arruada como “extraordinária”, considerando como mais importante o “ambiente, a energia e alegria das pessoas”.

Pedro Nuno Santos foi agradecendo as palavras de incentivo que foi recebendo e foi cumprimentando quem estava na rua, tirou fotografias, acenou às pessoas que estavam nas janelas e, já na rua Augusta, comeu um pastel de nata e um salgado que lhe foram oferecidos em espaços de restauração.

Centenas de pessoas fizeram este habitual percurso com muitas bandeiras do PS e de Portugal, grandes balões vermelhos e, em pontos estratégicos, foram lançados confetes brancos e cor-de-rosa, as cores do PS, sempre com o hino da campanha em pano de fundo e vários cânticos como “PS, PS, PS” ou “O povo vai votar e o PS vai ganhar”.