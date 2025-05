Mais de 333 mil eleitores podem votar hoje nas legislativas de 18 de maio, o maior número de sempre a decidir exercer o seu direito de voto antecipadamente desde que essa modalidade foi instituída.

No total, são 333.347 eleitores recenseados no território nacional que se inscreveram, na última semana, no voto antecipado em mobilidade e que vão hoje às urnas abertas nos municípios do continente e das regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Nas eleições de março de 2024, pediram para votar antecipadamente 208.007 eleitores, entre os quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o Ministério da Administração Interna, o número de recenseados em território nacional para votar nesta modalidade foi o maior de sempre, desde que foi alargada a todos os eleitores a possibilidade do voto antecipado.

Os eleitores devem dirigir-se hoje à mesa de voto no município por si escolhido, aquando da sua inscrição, identificar-se e indicar a freguesia onde estão recenseados. Após terem votado, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.

Caso um eleitor tenha se inscrito para votar hoje, mas não consiga fazê-lo, pode exercer o seu direito de voto no próximo domingo na assembleia ou secção de voto onde se encontra recenseado.

Entre os eleitores que escolheram votar hoje está o presidente do PS, Carlos César, que vai exercer esse seu direito na Câmara Municipal de Ponta Delgada a meio da tarde.

Mais de 10,8 milhões de eleitores residentes em território nacional e no estrangeiro estão inscritos nas legislativas antecipadas que vão eleger os 230 deputados à Assembleia da República.

Instituída com a entrada em vigor da Lei Orgânica n.º 3/218, por ocasião da eleição de deputados portugueses ao Parlamento Europeu em 2019, a modalidade de voto antecipado em mobilidade foi escolhida por 285.848 nas eleições legislativas de 2022.

Concorrem às legislativas um total de 21 partidos e/ou coligações, estreando-se nestas eleições o Partido Liberal Social.