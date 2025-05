O líder socialista afimrou hoje que o “grande azar” de Luís Montenegro é que quem manda é o povo que vai votar no domingo, alegando que a AD merece perder porque “mente aos portugueses” e quer uma “coligação radical” com a IL.

“O grande azar da AD, o grande azar de Luís Montenegro é que quem manda é o povo que vai no domingo votar e nós vamos ganhar”, afirmou Pedro Nuno Santos, já a concluir um discurso durante um almoço na Costa da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal.

O secretário-geral do PS enumerou as várias razões pelas quais considera que a AD vai perder as eleições no domingo e porque o PS as vai ganhar.

“Merecem perder porque não conseguem garantir estabilidade política ao país, merecem perder porque falharam na governação, merecem perder porque não sabem proteger as pessoas em tempos de crise, merecem perder porque querem construir uma coligação radical com a IL, merecem perder porque mentem aos portugueses”, resumiu Pedro Nuno Santos.