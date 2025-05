Cerca de 12% dos votos dos emigrantes portugueses chegaram a Portugal até sexta-feira, estando prevista para 28 de maio a sua contagem, que poderá desempatar o PS e o Chega.

Segundo dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, até à sexta-feira foram rececionadas em Portugal 192.600 cartas com os boletins de voto dos portugueses residentes no estrangeiro.

Trata-se de 12,2% dos 1.578.890 eleitores inscritos para as eleições de domingo, um pouco menos do que os 12,95% registados nas eleições de 2024 no período homólogo.

A maior parte das cartas com os votos dos eleitores portugueses residentes no estrangeiro e que já estão em Portugal foi enviada da Europa (85,73%), seguindo-se a América (11,56%), Ásia e Oceânia (2,08%) e África (0,63%).

As cartas começaram a ser enviadas a 12 de abril, para 192 destinos, tendo a última expedição acontecido a 21 de abril. Dos envelopes enviados, foram entretanto devolvidos 77.509.

Além do voto postal, estão inscritos para votar presencialmente 5.832 eleitores: 845 na Europa, 1.375 em África, 3.001 na América e 611 na Ásia e Oceânia.

As escolhas dos eleitores portugueses residentes no estrangeiro vão continuar a chegar a Portugal e os votos serão contados a 28 de maio, no décimo dia posterior às eleições de domingo.

Os resultados, que poderão ser conhecidos nesse mesmo dia, irão resolver o empate entre o PS e o Chega, que disputam o segundo lugar das legislativas - ganhas pela Coligação AD (PSD-CDS) -, tendo cada um deles conseguido 58 mandatos.

Nos últimos 20 anos, o PS e o PSD dividiram os mandatos pela Europa e Fora da Europa, mas este bipartidarismo terminou em 2024, quando o Chega elegeu um deputado por cada um destes dois círculos.

Às eleições do passado domingo concorreram 36 candidaturas aos dois círculos, 18 para cada um.