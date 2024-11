Um jovem matou o padrasto com uma faca na noite de quinta-feira, no Feijó, no concelho de Almada, distrito de Setúbal, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a fonte, o crime ocorreu em contexto de violência doméstica entre um casal, no interior da residência.

Ainda segundo a fonte do comando distrital da PSP de Setúbal, o jovem, que assistia à situação entre o casal, acabou por intervir em defesa da mãe e “desferiu várias facadas” no padrasto, “que estaria a ameaçar a companheira com uma arma branca”, acabando por provocar a morte do homem.

O suspeito foi detido e é hoje presente a primeiro interrogatório judicial, acrescentou a PSP.