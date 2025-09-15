Incêndios: Oito concelhos em perigo máximo de incêndio

Oito concelhos dos distritos de Bragança, Santarém, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Os concelhos de Vimioso, Miranda do Douro, Mogadouro (Bragança), Tomar (Santarém), Portalegre, Castelo de Vide, Marvão (Portalegre) e Tavira (Faro) estão hoje em perigo máximo de incêndio rural.
Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.
Segundo o Instituto, o perigo de incêndio rural vai agravar-se a partir de quarta-feira devido à previsão de tempo quente.
Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.
O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro, vento por vezes forte na faixa costeira ocidental a partir da tarde e pequena descida da temperatura máxima no norte e no Algarve.
As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (na Guarda) e os 20 (em Faro) e as máximas entre os 22 (em Viana do Castelo) e os 35 (em Castelo Branco).
