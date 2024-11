Um avião da TAP, o Airbus A321neo, CS-TJR está retido desde quarta-feira no Aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, depois de 132 hamsters se terem libertado das caixas onde eram transportados e ficado à solta no porão, refere o portal Aviação TV, numa publicação do Facebook.

Segundo a página, “as equipas de manutenção em terra estão há quatro dias a tentar recapturar todos os animais, o que impediu a aeronave de regressar a Lisboa por questões de segurança. No sábado, 16 destes roedores, ainda continuavam à solta no interior do Airbus 321”.