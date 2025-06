José Cesário, secretário de Estado das Comunidades do anterior executivo, não foi reconduzido no cargo, tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), sendo sucedido por Emídio Sousa, divulgou hoje o Governo.

Emídio Sousa, que foi secretário de Estado do Ambiente no anterior executivo, passa a ocupar agora a pasta das Comunidades, segundo a orgânica do XXV Governo, liderado por Luís Montenegro, que tomou hoje posse.

Outra novidade neste Ministério é Ana Isabel Xavier, que foi secretária de Estado da Defesa no anterior executivo, e que transita agora para a pasta dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.

Inês Domingos mantém-se como secretária de Estado dos Assuntos Europeus.