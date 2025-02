A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) está a criar uma escola de negócios e espera arranca ainda este ano com oferta formativa dentro dessa nova estrutura, afirmou hoje o diretor da instituição.

A Coimbra School of Management já está registada e terá uma comissão de instalação com pessoas da FEUC que irá definir os objetivos da escola e a sua estratégia, numa instituição que pretende relacionar-se com as quatro áreas do saber presentes na FEUC (economia, gestão, relações internacionais e sociologia), afirmou o diretor da faculdade, José Manuel Mendes, que falava aos jornalistas à margem da inauguração das novas instalações de um centro de investigação.

Segundo o responsável, esta escola de negócios terá formação diversificada para executivos e formação de curta duração.

Ainda este ano, deverá ficar fechada a imagem e estratégia da escola e alguma da oferta a ser conhecida ainda durante o presente ano letivo.

Para o desenho desta nova entidade e com o objetivo de estar “a par com outras escolas de referência nacional e internacional”, a FEUC tem-se inspirado na Sloan School of Management e na Kellogg School of Management, duas instituições americanas, disse José Manuel Mendes.

A instituição pretende ser “mais abrangente e ter em conta questões de governação e de políticas públicas”, afirmou o diretor da FEUC.

A escola de negócios vai arrancar nas instalações da própria FEUC, mas o objetivo passa por escolher um local próprio para o seu funcionamento, estando em vista “quatro ou cinco lugares”.