Uma explosão, na manhã de hoje, numa oficina de motos em Areosa, no distrito de Viana do Castelo, causou um morto, um ferido grave, estando ainda duas pessoas a serem assistidas no local, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho, o alerta foi dado às 10:21 e o ferido grave foi encaminhado para o Hospital de S. João, no Porto.

As causas da explosão ainda não são conhecidas, disse a fonte.

No local estão 32 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, dos Sapadores de Viana do Castelo, do INEM e da PSP, apoiados por 14 veículos.