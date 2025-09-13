Exército abre processo de averiguações após morte de militar em Abrantes

O Exército abriu hoje um processo interno para averiguar as “causas e circunstâncias” da morte de um militar de 24 anos, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes, distrito de Santarém.
“É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um militar, ocorrido ao início da manhã do dia de hoje, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes”, lê-se numa nota enviada à Agência Lusa.
De acordo com o Exército, a Polícia Judiciária Militar foi notificada e foi aberto um processo de averiguações “no sentido de apurar as causas e circunstâncias do sucedido”.
“O militar falecido tinha 24 anos e era natural de Tabuaço, Viseu”, é acrescentado.
O ramo adianta que foram prestados de imediato “os primeiros socorros no local e acionado o INEM” e disponibilizado apoio psicológico à família e aos restantes militares de serviço.
“O Exército Português lamenta profundamente esta perda irreparável e endereça à família enlutada as mais sentidas condolências, manifestando solidariedade para com todos os que com o militar partilharam a sua vida e serviço”, finaliza a nota.
Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas....
A chave premiada do Totoloto deste sábado é composta pelos números 4 - 11 - 22 - 26 - 27 e pelo número da sorte 5.
Veja se foi um dos premiados.
Para mais...
