MADEIRA Meteorologia
Exército abre processo de averiguações após morte de militar em Abrantes

    Exército emitiu nota de pesar na página oficial do Facebook. DR
Lusa

Nacional
Data de publicação
13 Setembro 2025
18:47
Comentários

O Exército abriu hoje um processo interno para averiguar as “causas e circunstâncias” da morte de um militar de 24 anos, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes, distrito de Santarém.

“É com dor e enorme consternação que o Exército Português comunica o falecimento de um militar, ocorrido ao início da manhã do dia de hoje, no Regimento de Apoio Militar de Emergência, em Abrantes”, lê-se numa nota enviada à Agência Lusa.

De acordo com o Exército, a Polícia Judiciária Militar foi notificada e foi aberto um processo de averiguações “no sentido de apurar as causas e circunstâncias do sucedido”.

“O militar falecido tinha 24 anos e era natural de Tabuaço, Viseu”, é acrescentado.

O ramo adianta que foram prestados de imediato “os primeiros socorros no local e acionado o INEM” e disponibilizado apoio psicológico à família e aos restantes militares de serviço.

“O Exército Português lamenta profundamente esta perda irreparável e endereça à família enlutada as mais sentidas condolências, manifestando solidariedade para com todos os que com o militar partilharam a sua vida e serviço”, finaliza a nota.

