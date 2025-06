O corpo que se suspeita ser de uma das crianças desaparecidas há uma semana na praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, foi encontrado hoje no areal de uma praia situada entre os concelhos de Alcobaça e Nazaré.

Num comunicado hoje divulgado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indicou que o corpo foi encontrado, ao final da tarde, no areal da praia da Falca, situada na fronteira entre os concelhos de Alcobaça e Nazaré.

O alerta foi recebido pelas 19:10, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, adiantou, referindo que foram mobilizados elementos da Polícia Marítima da Nazaré, do Projeto “SeaWatch” e dos Bombeiros de Alcobaça.

À chegada ao local, segundo a AMN, as autoridades verificaram que o corpo se encontrava no areal, tendo o óbito sido declarado pelo delegado de saúde.

“Após contacto com o Ministério Público, o corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Leiria pelos bombeiros”, realçou.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, “tudo indica” que o corpo agora encontrado é de uma das duas crianças que desapareceram no passado dia 25 de maio na praia do Pedrógão, no concelho de Leiria.

Os menores, dois irmãos de 10 e 15 anos, que se encontravam acompanhados da família, desapareceram depois de, alegadamente, estarem a banhos na Praia do Pedrógão, que ainda não se encontrava vigiada.

A presidente da União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, Céline Gaspar, disse, na segunda-feira, que a família, quatro menores e a avó, reside, desde janeiro, em Monte Redondo, no concelho de Leiria.

Três dos menores frequentam o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa e outro o Centro Escolar de Monte Redondo, declarou Céline Gaspar, acrescentando que, pela informação de que dispõe, os pais são emigrantes no Canadá.