Eleições: PAN alerta para problemas de ordenamento do território e recorda cheias em Algés

A porta-voz do PAN alertou hoje para os problemas de ordenamento do território junto à estação de comboios de Algés, em Oeiras, no distrito de Lisboa, e recordou as últimas cheias naquele local.

“Não nos podemos esquecer que aqui na estação de Algés, onde nos encontramos, há o fenómeno das cheias e [sente-se] a falta de ordenamento do território. (...) É um problema transversal a todo o país”, salientou aos jornalistas.

A cabeça de lista do PAN por Lisboa às eleições legislativas de dia 10 falava à entrada para o túnel pedonal de acesso à estação de comboios de Algés, ao contrário do que estava previsto inicialmente. O partido tinha uma iniciativa agendada para as 12:00 no Mercado de Algés, que não se realizou.

“Basta olharmos para o que está a ser feito na Costa Vicentina com a implementação intensiva e ocupação do território ou até mesmo a destruição de zonas naturais para dar lugar e empreendimentos de luxo que põem em causa a segurança das populações”, prosseguiu.

Inês Sousa Real considerou que Oeiras não é exceção e que as inundações devido ao mau tempo vieram demonstrar a importância de haver políticas de combate às alterações climáticas, bem como a descarbonização da mobilidade.

“Nós sabemos que as pessoas simpatizam com as causas que o PAN representa, que querem ter uma sociedade em que haja mais proteção dos animais, em que haja mais direitos humanos e sociais a serem respeitados, mas também que estão alinhados com esta preocupação, que é também um legado que deixamos para as gerações futuras de termos uma menor pegada climática”, acrescentou.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no dia 10 para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas - 15 partidos e três coligações.