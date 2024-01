Eleições: Mariana Vieira da Silva encabeça lista do PS em Lisboa e Ana Catarina Mendes em Setúbal

As ministras Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes vão encabeçar as listas de candidatos a deputados do PS em Lisboa e Setúbal, respetivamente, enquanto a dirigente socialista Alexandra Leitão será “número um” em Santarém.

Estes nomes foram avançados hoje no espaço de comentário político na SIC do conselheiro de Estado e antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes e confirmados à agência Lusa por fonte oficial do PS.

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência e membro do Secretariado Nacional do PS, ocupa o lugar de “numero um” por Lisboa, que nas eleições legislativas de 2015, 2019 e 2022 pertenceu ao primeiro-ministro e então secretário-geral socialista, António Costa.

Nas eleições legislativas de 2022, Mariana Vieira da Silva, segunda da hierarquia do Governo cessante, foi terceira por Lisboa e quarta da lista em 2019.

Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, repete o lugar de cabeça de lista do PS em Setúbal, e o mesmo acontece em Santarém com a atual deputada e ex-ministra Alexandra Leitão, que é coordenadora do programa eleitoral dos socialistas.

Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva não tomaram posição na disputa para a liderança do PS, disputada entre Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião, na sequência da saída de António Costa do cargo de secretário-geral.

A Comissão Política Nacional do PS reúne-se na terça-feira à noite para aprovar a versão final das listas de candidatos a deputados pelo partido nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março.