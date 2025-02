Dois sismos de magnitude 3,2 e 2,1 na escala de Richter foram sentidos na noite de quarta-feira na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Segundo o CIVISA, o primeiro abalo (3,2 na escala de Richter) foi registado às 21:06 locais de quarta-feira (22:06 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

O segundo evento (2,1) ocorreu pelas 21:59 locais (22:59 em Lisboa) e o epicentro foi a cerca de quatro quilómetros a leste-nordeste de Doze Ribeiras.

O CIVISA indicou que o primeiro sismo foi sentido com intensidade máxima V (escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara, Doze Ribeiras, Cinco Ribeiras e São Bartolomeu (concelho de Angra do Heroísmo), com intensidade IV em Serreta, Raminho Altares, São Mateus, Terra Chã, São Pedro, Santa Luzia e Conceição (Angra do Heroísmo) e em Biscoitos e Quatro Ribeiras (concelho de Praia da Vitória). Foi também sentido com intensidade III em Feteira (Angra do Heroísmo).

O outro abalo foi sentido com intensidade máxima III em Serreta e Altares (Angra do Heroísmo).

Os eventos inserem-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.