O primeiro ingresso de mulheres na GNR registou-se em 1994 e, seis anos depois, em 2000, as mulheres representavam aproximadamente 2% (489) do efetivo global da GNR. Atualmente (dados referentes a 2024), a GNR conta com 1 746 militares da categoria de Guardas, 195 sargentos e 95 oficiais, totalizando assim 2 036 mulheres ao serviço da Guarda, a que se juntam 325 civis.

Entre 2014 e 2024, verificou-se um crescimento gradual do ingresso de mulheres da Guarda, tendo passado de 1 769 no ano de 2014, para 2 361 no ano de 2024. Este aumento verificou-se, sobretudo, pelo incremento do número de militares na categoria de guardas, subiu de 1 105 no ano de 2014, para 1 746 no ano de 2024, tendo havido também um aumento progressivo nas categorias de sargentos e oficiais, as quais representavam 193 militares em 2014 e, em 2024, 290 militares.

Em 2019, a GNR criou a Comissão para a Igualdade de Género e Não Discriminação, com o objetivo de promover as melhores práticas de integração da perspetiva de género. Esta iniciativa visa garantir uma representação equilibrada entre homens e mulheres nos processos de tomada de decisão e fomentar medidas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

Atualmente, e no que diz respeito ao desempenho de funções de comando e chefia, temos mais de 70 mulheres a ocupar estas funções na GNR, em todo o território nacional e nas diversas missões desenvolvidas.

A presença feminina no efetivo da GNR distribui-se de forma abrangente por diversas unidades, sendo que a maioria se encontra colocada nas Unidades Territoriais (1 697), evidenciando a sua forte integração na componente operacional. O Comando-Geral (297) também regista uma representação significativa, refletindo o envolvimento das mulheres em funções de coordenação e apoio estratégico. As Unidades Especializadas, como a Unidade Nacional de Trânsito (6), a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (58), a Unidade de Ação Fiscal (43) e a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro (34), demonstram uma presença ativa nas diversas áreas de elevada exigência técnica e operacional. Adicionalmente, também na Unidade de Segurança e Honras de Estado (124), na Unidade de Intervenção (32) e na Escola da Guarda (52), é reforçada a diversidade de funções desempenhadas pelas mulheres em diferentes valências da Guarda.

O Dia Internacional da Mulher foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) como um marco na luta pela igualdade de género, reconhecendo o contributo das mulheres para a sociedade em várias dimensões, nomeadamente cívica, política, económica, social e cultural.

A GNR assinala este importante dia com a abertura da exposição temporária “Mulheres na Guarda”, a qual poderá ser visitada, entre os dias 8 e 15 de março de 2025, no Museu da GNR, no Largo do Carmo, em Lisboa.