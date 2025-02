A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) celebrou 160 anos de dedicação ao serviço humanitário, reafirmando o seu compromisso em quatro áreas principais: Social, Formação, Emergência e Saúde.

As comemorações começaram ontem, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e outros convidados importantes, incluindo ministros e novos embaixadores como Andreia Rodrigues, Fátima Lopes e Sofia de Castro Fernandes. Durante uma cerimónia, a Cruz Vermelha foi agraciada com a Ordem Militar da Torre e Espada, a mais alta condecoração do Estado.