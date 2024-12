O despacho que constitui o grupo de trabalho que vai elaborar uma proposta de carreira, benefícios, regalias e formação para os bombeiros voluntários e profissionais das Associações de Bombeiros Voluntários (ABV) foi hoje publicado em Diário da República.

O grupo de trabalho tem a partir de sábado, quando entra em vigor, 60 dias para apresentar as conclusões do seu trabalho e uma proposta, indica o despacho assinado pelo ministro de Estado e das Finanças e pelas ministras da Administração Interna e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O diploma especifica que o grupo de trabalho tem como missão elaborar uma proposta para a “carreira dos bombeiros integrados de forma profissional nos quadros de pessoal dos corpos de bombeiros das Associações Humanitárias de Bombeiros”, para os “benefícios e regalias dos bombeiros integrados de forma voluntária” e para “a formação de todos os bombeiros integrados de forma voluntária ou profissional dos quadros de pessoal das Associações Humanitárias de Bombeiros”.

Este grupo é coordenado pelo representante do Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil e é composto por um representante dos gabinetes dos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, da Administração Pública, da Segurança Social, e do Trabalho.

Integram ainda o grupo um representante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), bem como os presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, da Escola Nacional de Bombeiros, da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários.

Na segunda-feira, o presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, António Nunes, criticou o atraso na criação deste grupo de trabalho.

Nesse dia, anunciou várias ações de protesto para o próximo ano, caso não consiga um acordo com o Governo sobre as principais reivindicações do setor.