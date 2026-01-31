Comunicações restabelecidas em quase todo o concelho de Leiria

As comunicações estão restabelecidas em quase todo o concelho de Leiria, gravemente afetado pela depressão Kristin, onde vão ser colocados pontos de comunicações por satélite, disse hoje o vereador Luís Lopes.

“Em matéria de comunicações, temos comunicações restabelecidas praticamente em quase todo o concelho, principalmente assegurando as comunicações em emergência, ou seja, o 112, mas também já com possibilidade de as pessoas fazerem chamadas telefónicas praticamente em todo o concelho”, declarou Luís Lopes, com o pelouro da Proteção Civil.

Aos jornalistas, no quartel dos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde o município instalou o seu centro de operações, o autarca adiantou que a Câmara vai “também colocar pontos de comunicações por satélite em praticamente todas [as freguesias] ainda durante o dia de hoje”.

Luís Lopes referiu que hoje estão “mais de 400 operacionais no terreno, que vão continuar a desobstruir vias e a consolidar o trabalho que têm desenvolvido nos últimos dias, mas também já a fazer algumas ações mais cirúrgicas junto da população e das comunidades”.

Atendendo a que se perspetiva “o agravamento das condições meteorológicas novamente”, o objetivo é que “tudo o que ainda está em perigo de queda ou que está mais vulnerável seja possível de proteger ou de estabilizar para que nos próximos dias” sejam menos os problemas, destacou.

“O risco de cheia mantém-se, apesar de o caudal hoje ter descido significativamente. (...) Estamos a fazer aqui uma reafetação de recursos, substituir recursos que neste momento estão focados em cortes de árvores para, por exemplo, situações de inundação, estabilização e evacuação por embarcações, a partir do dia de amanhã [domingo]”, explicou o autarca.

O objetivo passa por ter “essas valências perfeitamente disponíveis” para que todo haja capacidade de resposta em todo o concelho, acrescentou Luís Lopes.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.