A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 7,3 toneladas de canábis e 411 mil euros na operação de terça-feira contra o tráfico de droga através de plantações legais de canábis, que culminou com cinco detidos, disse fonte da instituição.

Segundo a mesma fonte, foram ainda apreendidos na operação ‘Erva Daninha’ 12 veículos e 11 armas.

No total, foram realizadas 64 buscas no continente e na Madeira, seis em Espanha, uma na Bulgária e outra no Chipre.

“A organização criminosa em causa, conhecendo as falhas e vulnerabilidades do sistema de fiscalização e controlo de exportação de canábis medicinal em Portugal, adquiria empresas farmacêuticas, depois criava sociedades comerciais licenciadas para o comércio por grosso, importação e exportação de canábis medicinal, acabando, na realidade, por enviar vários milhares de quilos de canábis para mercados ilícitos utilizando documentação de certificados falsos”, referiu na terça-feira, em comunicado, a PJ.

A droga ter-se-á destinado aos mercados europeu e africano e a atividade duraria há alguns meses.

A investigação começou no início de 2022, no âmbito da cooperação com as autoridades espanholas, e tinha, numa primeira fase, culminado na apreensão de “um total de cerca de 1.200 quilos de anfetaminas (3-CMC e 3-MMC)”.

O inquérito é titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, tendo participado na operação de terça-feira cerca de 300 inspetores, 48 peritos e 24 seguranças da PJ, seis magistrados do Ministério Público e três juízes.