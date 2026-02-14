MADEIRA Meteorologia
Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Lusa

Nacional
Data de publicação
14 Fevereiro 2026
15:09

Um casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, está desaparecido desde sexta-feira e prosseguem buscas para os encontrar, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.

O alerta foi comunicado na sexta-feira à GNR, pelas 19:45, adiantou a mesma fonte.

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, tendo sido suspensas pelas 22h00 e retomadas hoje de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com duas viaturas.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.

