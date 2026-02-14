Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Um casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, está desaparecido desde sexta-feira e prosseguem buscas para os encontrar, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.
O alerta foi comunicado na sexta-feira à GNR, pelas 19:45, adiantou a mesma fonte.
O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares.
As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, tendo sido suspensas pelas 22h00 e retomadas hoje de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com duas viaturas.
Segundo o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.
Era uma vez um país em forma de retângulo continental com dois arquipélagos.
Era um país com gente dentro. Um país com história. Que deu novos mundos ao...
Há decisões políticas que revelam visão estratégica. E há outras que expõem amadorismo e uma preocupante inversão de prioridades. A intenção do Governo...
Ao longo da minha vida profissional, foram vários os conflitos, reconciliações ou novos “amanheceres” que assisti numa partilha de uma Herança.
Normalmente,...
DO FIM AO INFINITO
Houve um tempo em que ele leu muitos livros, muitos mesmo, e vagueou sozinho pelo mundo. Viveu alguns anos assim e lutava desalmadamente para esquecer...
Concluído o processo eleitoral presidencial, é tempo de arrumar a casa. Na Madeira, fala-se já, sem reservas, sobre o próximo Representante da República....
Em Santana as duas quintas-feiras que antecedem a festa dos compadres são reservadas às comadres e aos compadres. Manda a tradição que no seu dia uns gozem...
A história do Rodrigo, de nove anos, que ligou para o 112 depois de a mãe desmaiar ao volante em Malpica do Tejo, é mais do que um episódio comovente partilhado...
Dizer “não” pode ser libertador, mas também intimidante. Esta dificuldade advém da ideia culturalmente instituída de que temos de estar sempre disponíveis...
Quem trabalha diariamente no território, sabe que a floresta da Madeira não é apenas um conjunto de mapas, estatísticas ou manchas verdes vistas à distância....
PALAVRAS APENAS
Ensinaram-nos a temer os silêncios e as sombras. Disseram-nos que eles escondem vazios e ameaças. Disseram-nos que, às vezes, eles são matéria densa que...
O interesse pelo Wegovy tem crescido de forma consistente em Portugal, sobretudo entre pessoas que procuram soluções médicas eficazes para a perda de peso. Como consequência, uma das...
14 grupos e 1.700 participantes num cortejo que arrancou há instantes e que tem duração prevista de duas horas e meia.
Miguel Albuquerque, presidente do...
O Funchal está a ficar bem composto à medida que se aproxima a hora do arranque do cortejo de Carnaval.
As cerca de seis mil bancadas dispostas ao longo...
Leiria já recebeu as telhas doadas pela Câmara Municipal de Santa que vão permitir a recuperação de três habitações unifamiliares.
A doação da autarquia...
A Igreja do Colégio reabre amanhã para missas, após mais de um mês sem celebrações eucarísticas devido às obras de substituição do soalho.
Durante este...
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sugeriu hoje o início da discussão sobre a constituição em Portugal de um fundo para ajudar a cobrir...
Cuba anunciou hoje o cancelamento do seu festival de charutos, que arrecada anualmente milhões de euros para o Governo através de um prestigiado leilão,...
Três navios de cruzeiro fazem escala este sábado na Madeira, movimentando mais de 5.445 pessoas, entre passageiros e tripulantes.
O primeiro a chegar ao...
Uma colisão violenta ocorreu esta tarde no túnel da Encumeada. Até ao momento, não há indicação de que os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do...
O homem, de 59 anos, suspeito de ter protagonizado o assalto a uma loja de compra e venda de ouro na Rua 5 de Outubro, no Funchal, ficou em prisão preventiva....
Um homem de 34 anos foi detido na Figueira da Foz pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de vários crimes de abuso sexual de duas sobrinhas, com oito...