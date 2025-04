Eleito na última legislatura pelo círculo eleitoral de Lisboa, o deputado madeirense Carlos Pereira não consta da lista de nomes aprovada esta noite em reunião da Comissão Política da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS.

A ex-ministra Mariana Vieira da Silva encabeça a lista de candidatos a deputados do PS por Lisboa, seguida pelos deputados Pedro Delgado Alves e Miguel Cabrita, sendo novidade o ex-secretário de Estado Hugo Mendes.

Em quarto lugar está Edite Estrela, em quinto lugar surge Sérgio Sousa Pinto, em sexto Pedro Vaz, em sétimo Isabel Moreira, em oitavo Ricardo Lima, em nono Miguel Costa Matos e em décimo Ana Paula Bernardo, todos deputados por Lisboa na legislatura interrompida pelas eleições antecipadas.

A fechar os primeiros 15 nomes – o número de deputados que o PS elegeu nas últimas legislativas por Lisboa – destaque para Hugo Mendes em 14.º, ex-secretário de Estado no ministério de Pedro Nuno Santos e que esteve envolvido na polémica indemnização paga à antiga administradora da TAP Alexandra Reis.

Em 11.º surge o deputado e coordenador autárquico André Rijo, em 12.º o líder da concelhia do PS/Lisboa e deputado Davide Amado, em 13.º Maria Begonha e em 15.º Pedro Pinto.

No entanto, fonte do PS adiantou à Lusa que a aprovação definitiva desta e das listas aos outros círculos eleitorais está prevista para a reunião da Comissão Política Nacional do partido, marcada para a próxima quarta-feira. Assim sendo, Carlos Pereira, vice-presidente do grupo parlamentar do PS na Assembleia da República, pode ainda constar da lista socialista por outro círculo eleitoral.