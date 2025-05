A campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa” começa hoje para ajudar as famílias que não têm dinheiro para comprar medicamentos prescritos pelo médico, o que acontece em média a um em cada 10 portugueses.

“Todos os cidadãos são convidados a doar o troco das suas compras na farmácia ao Programa abem: Rede Solidária do Medicamento”, refere o comunicado da Associação Dignitude, que coordena a campanha, indicando que os donativos vão ajudar as famílias em situação de pobreza a terem os medicamentos de que precisam.

A diretora executiva da Associação Dignitude, Maria João Toscano, disse à Lusa que um em cada 10 portugueses não consegue pagar os medicamentos prescritos por falta de dinheiro.

A responsável referiu que 64% têm entre 18 e 64 anos.

A dirigente disse que, apesar de muitas vezes as pessoas acharem que os beneficiários são pessoas desempregadas, muitos trabalham e mesmo assim não conseguem fazer face às suas despesas.

São famílias que têm rendimentos ‘per capita’ “inferiores a 365 euros”, referiu.

A diretora apontou que são “famílias muito vulneráveis e que têm de facto muita dificuldade em fazer face àquilo que é o seu dia-a-dia”.

Maria João Toscano convidou cada um dos portugueses a fazer o exercício de “viver com 365 euros por mês”, sublinhado que “há muitos concidadãos que têm de o fazer”.

A dirigente disse que o programa não tem contacto com as famílias que ajudam, mas tem uma rede colaborativa de parceiros, como as Instituições Particulares de Solidariedade Social, que indicam o impacto da campanha.

Maria João Toscano referiu histórias de pessoas que tinham de escolher entre pôr comida na mesa da família e comprar medicamentos.

Desde que foi criada, em 2016, a campanha ajudou mais de 40.000 pessoas, através da recolha de 35.000 a 40.000 euros em cada edição.

A iniciativa, desde 2016 até 2024, distribuiu 2.790.707 embalagens de medicamentos.

Este ano, a 13.ºedição da iniciativa arranca em mais de 500 farmácias e o lançamento da Campanha acontece hoje, às 10:30, na Farmácia Exposul, em Lisboa, indica a nota.

De acordo com o comunicado, o programa está presente em todo o país, incluindo nas regiões autónomas e decorre até dia 06 de junho.

Qualquer família em situação de carência pode ser referenciada ao programa pelas entidades locais, como juntas de freguesia e câmaras municipais, instituições particulares de solidariedade social e outros organismos da área social, refere a nota.

Maria João Toscano referiu que é possível fazer donativos nas farmácias, mas também através do site do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento.