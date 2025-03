A construção da Unidade de Saúde de Campo de Ourique, em Lisboa, encontra-se em obra, prevendo-se a conclusão para final de 2026, revelou hoje o presidente da câmara, indicando que este equipamento foi prometido “há mais de 10 anos”.

“Em 2026, finalmente, Campo de Ourique terá o seu centro de saúde”, afirmou o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), no âmbito de uma visita à obra, que conta com um investimento de cerca de quatro milhões de euros e que irá servir uma população de cerca de 15.200 utentes.

Na cerimónia de lançamento da primeira pedra desta obra, o presidente da Junta de Campo de Ourique, Hugo Vieira da Silva (PS), disse que este é “um projeto antigo e uma antiga reivindicação desta freguesia”, que constitui “uma necessidade premente da população”, congratulando-se com a concretização da obra e perspetivando que “as novas valências deste centro de saúde serão, certamente, uma grande mais-valia”.

De acordo com a câmara, este novo equipamento de saúde irá disponibilizar consultas de nutrição, psicologia, saúde oral e terapia da fala, entre outras.

“Lisboa não para e isso é muito importante nos tempos que correm, continuar a trabalhar e a fazer”, disse o social-democrata Carlos Moedas, agradecendo a cooperação do socialista Hugo Vieira da Silva na concretização do projeto da Unidade de Saúde de Campo de Ourique.

Apesar de recursar a ideia de que as recentes inaugurações de obras são eleitoralistas e de adiar a resposta quanto à sua recandidatura às eleições autárquicas, que se realizarão entre setembro e outubro deste ano, porque considera que ainda faltam “muitos meses” e, antes, o país deverá ter eleições legislativas antecipadas devido à queda do Governo, Carlos Moedas centralizou o seu discurso no investimento realizado neste mandato 2021-2025, com comparações com o anterior 2017-2021, sob liderança do PS.

“Neste mandato, já investimos 1,2 mil milhões de euros, mais 450 milhões de euros do que o mandato anterior, portanto foi um mandato a fazer e a concretizar”, declarou o social-democrata, destacando a construção de 20 equipamentos, entre escolas, creches, centros de saúde e outros, a que se juntam 18 em construção.

O projeto da Unidade de Saúde de Campo de Ourique já estava previsto pelo anterior executivo municipal, mas a concretização da obra atrasou devido a problemas relativos à posse do terreno, que era de um privado.

“Venho aqui às pessoas de Campo de Ourique trazer algo para elas, é muito mais importante do que tudo, é que vão ter em 2026 um centro de saúde, que lhes foi prometido há mais de 10 anos e, agora, finalmente, começámos, resolvemos o problema, estamos a fazer”, realçou o autarca do PSD.

De acordo com a autarquia, a construção desta unidade insere-se num “programa alargado” do atual executivo, no âmbito do qual foram já concluídos sete equipamentos de saúde, num investimento de cerca de 30 milhões de euros, e estão em obra outros três, designadamente Campo de Ourique, Cais do Sodré e Parque das Nações, com uma verba global de 14 milhões de euros.

“Estas obras são obras deste mandato”, indicou Carlos Moedas, ressalvando que dois dos sete centros de saúde concluídos resultam do trabalho do anterior executivo, liderado pelo socialista Fernando Medina.

“As obras não são dos partidos, as obras são das pessoas. As obras não são do presidente da câmara, são dos lisboetas, mas aquilo que os lisboetas querem é obra feita, não é obra prometida”, defendeu.

A este propósito, o social-democrata destacou o trabalho do atual executivo na construção de um estado social local, que inclui respostas municipais em complemento ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente a criação do plano de saúde para lisboetas com mais de 65 anos, que “hoje já tem 15.000 utentes”, e a abertura de duas clínicas de proximidade, uma no Bairro do Armador e outra na Alta de Lisboa.