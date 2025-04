Britânico evadido de Vale de Judeus já está em Portugal

O evadido do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Mark Cameron Roscaleer, recapturado em Alicante, Espanha, pela Polícia Nacional, no passado dia 6 de fevereiro, foi hoje entregue à Polícia Judiciária (PJ) pelas autoridades espanholas, no Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Caia/Badajoz.

De acordo com um comunicado da PJ, o recluso foi ao início da tarde conduzido a um estabelecimento prisional para prosseguir o cumprimento de pena.

O cidadão britânico evadiu-se de Vale de Judeus, juntamente com outros quatro detidos, a 7 de setembro de 2024.

Está referenciado pela prática de criminalidade especialmente violenta: roubo com arma de fogo e sequestro. Investigado pela PJ, cumpria pena de prisão de nove anos, com início de reclusão a 10 de maio de 2019.