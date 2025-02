Autoridades procuram pescador desaparecido na ilha de Santa Maria

As autoridades estão a realizar buscas por um pescador, com cerca de 34 anos, que está desaparecido em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, nos Açores, informou hoje a Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o pescador foi dado como desaparecido no sábado, “depois de, alegadamente, não ter regressado da prática da atividade da pesca”.

Na sequência de um alerta recebido pelas 20:45 locais (21:45 em Lisboa), de sábado, as buscas foram iniciadas através do Comando Local da Polícia Marítima e da Capitania do Porto de Vila do Porto.

Segundo a nota, o alerta chegou através de um familiar, que informou que o homem “não tinha regressado da prática da atividade da pesca”.

Logo após o alerta, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto iniciaram as buscas entre a Ponta do Marvão e a Prainha, tendo sido interrompidas pelas 00:00.

As autoridades retomaram as operações hoje de manhã, com elementos do Comando Local da Polícia Marítima, da Capitania do Porto de Vila do Porto e do corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Maria, e com o envolvimento de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

As operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e Comandante Local da Polícia Marítima de Vila do Porto, foram interrompidas ao final da tarde de hoje, “sem que se tivesse encontrado a vítima”.

A Autoridade Marítima Nacional adianta que as operações serão retomadas na segunda-feira de manhã.